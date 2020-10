Napoli wint met invaller Mertens van Real Sociedad, Jonathan David nog wat meer antiheld in Rijsel

Napoli heeft op de tweede speeldag van de Europa League met 0-1 gewonnen bij Real Sociedad. Dries Mertens viel in voor de Italianen, Adnan Januzaj bleef op de bank bij de Spanjaarden. Matteo Politano (56') maakte in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd in San Sebastian. Mertens kwam vijf minuten later invallen, maar kon de voorsprong niet verder uitdiepen. Gewezen Zebra Victor Osimhen werd in het slot nog uitgesloten bij Napels met zijn tweede gele kaart. AZ is leider met zes punten in groep F, na een 4-1 zege tegen Rijeka. Vorige week stuntten de Alkmaarders nog in Napoli (0-1). Napoli en Real Sociedad hebben allebei drie punten.

Volledig scherm Napoli-spits Osimhen kreeg rood in Sociedad. © REUTERS

Doelman Alex Craninx zat op de bank bij Molde, dat met 1-0 won van Rapid Wenen.

Leicester City won met 1-2 gewonnen bij AEK Athene. Youri Tielemans stond in de basis bij de Foxes, Dennis Praet viel in, Timothy Castagne zat niet in de selectie. Jamie Vardy (18') opende de score vanop de stip voor Leicester, Hamza Choudhury (39') breidde uit tot 0-2. Muamer Tankovic (49') maakte nog de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de Grieken niet. Tielemans maakte de wedstrijd vol, Praet mocht na 66 minuten invallen. In de andere wedstrijd in groep G won Braga met 1-2 bij Luhansk. Leicester en Braga tellen nu elk zes punten.

Volledig scherm Tielemans blij met de goal van Choudhury. © REUTERS

AC Milan won zonder Alexis Saelemaekers met 3-0 van Sparta Praag na doelpunten van Diaz (24'), Leao (57') en Dalot (67'). Ibrahimovic miste tussendoor nog een strafschop. Nog in groep H speelden Rijsel en Celtic 2-2 gelijk, waardoor Milan alleen leider is met zes punten. In die match werkte Jonathan David, die een erg moeilijke start kent in Frankrijk, zich nog wat meer op tot antiheld door een strafschop te missen voor de pauze, waarna hij vervangen werd.

Volledig scherm David met een gemiste penalty tegen Celtic. © Photo News