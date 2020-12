Naar een galamatch bij Tottenham: ook Antwerp overwintert in Europa na 3-1-zege tegen Ludogorets

Europa LeagueAntwerp komt ook na nieuwjaar uit in de Europa League. The Great Old won zelf met 3-1 van Ludogorets, en omdat LASK Linz en Tottenham 3-3-gelijkspeelden, strijden de Antwerpenaren volgende week met de Spurs in een rechtstreeks duel om groepswinst.

‘t Was al Antwerp wat de klok sloeg, in die eerste helft. In het begin van de match waren er nog wel wat slordigheden bij de thuisploeg, maar al wat Ludogorets eigenlijk moest doen in die eerste helft, was verdedigen. Gerkens verzuimde al heel snel een loepzuivere assist van Miyoshi te verzilveren, waarna ook Benavente - die andermaal Mbokani verving - het onmisbare miste en Gerkens nog voorlangs besloot. Gelukkig had Martin Hongla tussendoor al een keer de hamer bovengehaald. Zijn eerste twee wapenfeiten waren twee slechte passes, maar bij de derde keer dat hij van zich liet spreken stierf de bal héérlijk in de bovenhoek naast een kansloze Stoyanov. Het enige wat de mannen van Leko zich mochten aanwrijven na dat eerste bedrijf, is dat het máár 1-0 was. Want ook Juklerod en weer Gerkens misten op slag van rust nog prima mogelijkheden - 4-0 was zelfs niet eens overdreven geweest.

Maar wie de kansen niet afmaakt, krijgt al eens het deksel op de neus, zo werd ook in Antwerp nogmaals pijnlijk duidelijk. Waar Butez in minuut 46 uitstekend redde op een poging van Tchibota, was de Franse doelman er wat later toch aan voor de moeite. Cauly met het voorbereidende werk, Despodov haalde de trekker over. En zo stond het in plaats van 4-0, gewoon 1-1. Simpelweg omdat Antwerp even vergat te verdedigen.

Maar de mannen van Leko zouden finaal toch nog aan het langste eind trekken. Juklerod viseerde eerst nog de paal toen hij oog in oog met Stoyanov verscheen, maar wat later kopte De Laet wél raak na een vrije trap van Refaelov. Symbolisch dat net de flankverdediger, een van de absolute steunpilaren in het team van Leko, zijn ploeg zekerheid voor Europese overwintering verschafte. In het slot legde de ingevallen Benson de 3-1-eindstand vast. Antwerp telt zo twaalf punten uit vijf wedstrijden, Tottenham heeft er tien waardoor beide teams volgende week in het Tottenham Hotspur Stadium strijden om groepswinst.

Ben jij de grootste voetbalkenner van het land? Bewijs het in ons online voetbalspel ‘De Gouden 11' en maak kans op talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.