“Mourinho en zijn sterren dropen af met hun broek op de enkels”: Britse tabloids prijzen Antwerp, maar viseren vooral ook hun “sukkels”

Europa LeagueVoorpaginanieuws. De stunt van Antwerp tegen Tottenham wordt ook breed uitgesmeerd in de Engelse kranten. Al zijn die vooral snoeihard voor de Spurs, die ook in hun ogen ver onder de verwachtingen bleven. “Tottenham was gewoon verschrikkelijk slecht.”

Mirror Sport: “Leko draaide Mourinho een loer”

‘Antwerps’, kopt Mirror Sport, met de nadruk op ‘twerps’, wat in het Engels ‘sukkels’ betekent. Duidelijke taal. De Engelse krant loofde onder meer een oude bekende. “Onder leiding van een majestueuze Ritchie De Laet leverde Antwerp een bijzondere prestatie, in tegenstelling tot een vreselijk Tottenham.” Ook Leko kreeg de nodige bloemetjes toegeworpen. “Antwerp-coach Ivan Leko zei voor de aftrap dat hij ‘gelukkig’ en ‘dankbaar’ was dat hij het mocht opnemen tegen José Mourinho. Maar de Kroaat draaide de Portugees een loer door hem z’n eerste verlies in vijftien wedstrijden aan te smeren. The Great Old toonde aan dat het nieuwe Tottenham onder José Mourinho nog een lange weg te gaan heeft.”

Volledig scherm . © Mirror Sport

The Sun: “Niemand kan verdiende overwinning voor Antwerp betwisten”

Ook The Sun noemt Tottenham ‘twerps’, ofwel sukkels. “José Mourinho en zijn zogenoemde juwelen verlieten de stad van de diamanten met twijfels over hun echte waarde, nadat Antwerp hen er als dwazen van 24 karaat liet uitzien”, is de krant bijzonder kritisch. “Mourinho en zijn sterren dropen af met hun broek op de enkels na een verrassende maar volledig verdiende nederlaag. Tottenham was gewoonweg verschrikkelijk slecht.” The Sun loofde de prestatie van Antwerp, ondanks de grote verschillen tussen beide ploegen. “Dat Ivan Leko slechts zes wisselspelers bijeen kon roepen, zegt alles over de verschillen in breedte van de selectie en koopkracht. Maar niemand kon betwisten dat Antwerp verdiend één van z’n grootste zeges in het moderne tijdperk pakte.”

Volledig scherm . © The Sun

Volledig scherm . © The Sun

Telegraph: “De Laet was heer en meester”

Waar andere tabloids het op hun voorpagina houden op een foto van een scorende Refaelov, pakt The Daily Telegraph uit met de groepsfoto van ‘The Great Old’ die na afloop werd genomen. Ook de boze Jose Mourinho komt natuurlijk aan bod, maar de krant looft toch ook onze landgenoten. “Antwerp demonstreerde waarom het thuis al 14 maand ongeslagen is. (...) Ritchie De Laet, die de Premier League won met Leicester City, was heer en meester in de driemansdefensie. Bij elk initiatief dat Tottenham nam, stak hij er wel een stokje voor. En aan de overzijde doken hun wingbacks in de rug van de bezoekende defensie: Juklerod ontsnapte twee keer op links, terwijl Miyoshi een gesel was op rechts.”

De afwerking van Refaelov bij de 1-0 werd vergeleken met hoe Man United-ster Rashford tegenwoordig zijn goals maakt, terwijl de thuisploeg ook nog bloemetjes kreeg voor de manier waarop ze de wedstrijd uitspeelde. “Antwerp drukte en kneep. Ze hield de ruimtes goed klein en loerde op de tegenaanval. Vooral Juklerod en Verstraete hadden nog kunnen scoren.”

Volledig scherm . © Daily Telegraph

Daily Mail: “Bale en Alli maken het zich maar beter gemakkelijk op de bank”

Daily Mail speelt het vooral op Tottenham en in de eerste plaats op de woeste Jose Mourinho, die tijdens de rust al serieus aan de boom schudde en vier wissels deed. “Ik had er graag elf gedaan”, aldus The Special One. Verder licht de krant er vooral uit hoe de Portugees vooral Dele Alli viseerde. “Jullie vragen steeds waarom hij niet speelt. Misschien zal dat na vanavond niet meer het geval zijn.”

Volledig scherm . © Daily Mail

Verderop in het blad krijgt ook toptransfer Gareth Bale er van langs. “Bale Flops”, staat er in het groot. “Bale en Dele Alli maken het zich maar best gemakkelijk op de bank. Alli haalt dezer dagen zelfs met moeite de selectie in de Premier League en wanneer hij dan toch eens mocht spelen, hield hij het maar 45 minuten uit. Hij was een van de spelers die werd vervangen bij een viervoudige wissel - een primeur in de Europa League. (...) En Mourinho had Bale eerder geprezen omdat hij mee was afgereisd naar Burnley om er 90 minuten op de bank te zitten, bij zijn afreis naar België speelde hij 58 minuten - maar veel verschil maakte dat niet.”

Lees ook.

Volledig scherm . © Daily Mail