Michael Ngadeu gelooft nog in het Europese kansje van AA Gent: “Zolang het kan, gaan we ervoor”

Europa LeagueAA Gent moet na een 0 op 9 in de Europa League vol aan de bak. In de twee volgende thuiswedstrijden, donderdag tegen Rode Ster en volgende week tegen Liberec, is winst verplicht om nog een kans(je) te maken op overwintering.

“Zolang het mathematisch mogelijk is om ons te kwalificeren, gaan we er alles aan doen om te overwinteren”, zegt Michael Ngadeu. “We hebben nu twee thuismatchen, daar moeten we ons voordeel uit kunnen halen. De spelersgroep is er klaar voor om met de nodige overtuiging en de nodige concentratie tot goeie resultaten te komen. De overwinning in Charleroi heeft ons deugd gedaan. Het was geen makkelijke match, maar we hebben er vertrouwen uit geput voor de komende matchen.”

Quote De spelers die positief testten doen er alles aan om zo snel mogelijk terug te komen, maar je ziet dat ze niet hetzelfde zijn als voordien Wim De Decker

Volledig scherm Ngadeu in de rug van Charleroi-spits Rezaei. © Photo News

AA Gent moet met Yaremchuk, Kleindienst, Depoitre, Marreh, Roef en Plastun zes spelers missen, deels door Covid, deels door blessures. Zo is het toch weer een beetje puzzelen voor Wim De Decker, die wél Alessio Castro-Montes recupereert. “De revalidatie van de jongens die positief waren, verloopt naar mijn zin te traag”, zegt Wim De Decker. “Die jongens proberen er alles aan te doen om zo snel mogelijk terug te komen, maar je ziet dat ze niet hetzelfde zijn als voordien. De symptomen verschillen individueel. De jongens die méér hebben afgezien, hebben ook iets meer tijd nodig om terug te komen. Wie het gehad heeft, wordt meteen naar de cardioloog gestuurd, om te zien hoeveel speelminuten we hen kunnen geven. Niet iedereen is meteen weer inzetbaar.”

Hoofdpijn en last van de keel

Michael Ngadeu kan erover meespreken, want hij stond enkele weken aan de kant met Covid-19. “Ik had hoofdpijn, maar ook last van mijn keel”, vertelt de Kameroener. “Dat maakte ook het eten moeilijker. Ik had pijn in mijn borst. Ik voelde mij fysiek niet goed. Ik kan nog niet zeggen dat ik weer 100% ben, maar ik kom wel stilaan terug. Ik had niet verwacht dat ik in Charleroi al 90 minuten zou kunnen spelen. Dat heb ik de trainer ook gezegd. Maar het is me toch gelukt. Ik ga ervan uit dat het ook tegen Rode Ster moet lukken.”

Volledig scherm Met Bezus op training. © BELGA

Het ziet ernaar uit dat Ngadeu net als in Charleroi zal aantreden in een driemansdefensie, met Hanche-Olsen en Nurio. “In het begin stond ik daar eerder sceptisch tegenover”, vertelt Ngadeu. “Ik was ook niet gewend om op die manier te spelen. Maar de trainer en de ploegmaats hebben me overtuigd. Vandaag kan ik zeggen dat dit systeem ons het beste ligt. Ik heb me aangepast, ik heb ook een paar uitstekende verdedigers rond mij. Het is op dit moment onze beste optie.”

