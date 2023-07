Met het mes op de keel: Club Brugge begint atypisch met cruciale wedstrijd aan het seizoen

Wat voor AA Gent business as usual is, wordt voor Club Brugge een reality check. Voor het eerst sinds 2017 is het temidden de zomer meteen van moeten voor blauw-zwart… én voor Ronny Deila: “Ik denk niet na over eventuele gevolgen.”

“Dit zijn voorbereidingsmatchen. Niet meer, niet minder.” Dixit achtereenvolgens Philippe Clement en Carl Hoefkens twee en één jaar geleden rond deze tijd. Aan de vooravond van de competitiestart, met de poulefase van de Champions League veilig op zak. ‘Voorbereiding’, alleen al omdat de internationals nog maar pas waren aangesloten. Of omdat blauw-zwart fel onderhevig was aan de dynamiek van de zomermercato. “Ook nu zijn we nog maar vier weken samen,” merkte Deila fijntjes op. “Eigenlijk ben je nooit honderd procent, dat duurt een paar jaar. Wél zie ik vooruitgang. En een groep die wil. Voor hunzelf, voor de mensen en fans rondom ons."

Volledig scherm Ronny Deila moet lachen om de vraag of hij extra druk voelt aan de vooravond van meteen een cruciale wedstrijd. © Photo News

Club Brugge staat geenszins op punt voor de officiële start van het seizoen: “Elke week leren we elkaar beter en beter kennen.” Blauw-zwart is onvoldoende ingespeeld, nog niet gerodeerd om lelijk huis te houden. Zichtbaar ook geen honderd procent vertrouwd met de accenten van Deila, die hij de voorbije weken heeft toegevoegd aan de trouwe filosofie en aanpak van Club. Traditiegetrouw in de ban van in- en uitgaand transferverkeer ook. Getuige van dit alles de prestaties tegen de drie Eredivisieclubs de voorbije weken - telkens deden de invallers het beter dan de ‘A-ploeg’. Met Mechelen, Westerlo, Eupen en RWDM op het programma zou dat in ‘normale’ omstandigheden geen probleem zijn voor Club. Alleen komen daar dit seizoen nogal atypisch drie kwalificatierondes voor de Conference League tussen fietsen.

Volledig scherm Een beeld van de woensdagtraining. Anders dan andere zomers is het donderdag vanaf wedstrijd één menens voor Club. © BELGA

Geen zachte landing

En dus is het deze keer uitzonderlijk meteen van moeten voor blauw-zwart. Een atypische situatie voor Club, dat vanuit de gezapige oefencampagne meteen voor een do-or-die wedstrijd komt te staan. Geen zachte landing deze keer, maar wel bittere ernst in het eigen Jan Breydelstadion. Beeld je maar eens een seizoen in zonder Europees voetbal - na al die Champions League-campagnes kan de Bruggeling er zich vooralsnog niets bij voorstellen. Drie kwalificatierondes? So be it. Maar geen midweekvoetbal tot minstens eind december, leg dat maar eens uit aan de achterban.

Terwijl ze die nog nodig heeft, is er weinig of geen tijd voor Club. Een uitschakeling in dit stadium tegen AGF zou onvergeeflijk zijn. Toegegeven, een sterkere tegenstander dan de doorsnee Scandinavische opponent, maar het betreft nog steeds de tweede voorronde van de Conference League. Ook Ronny Deila voelt ongetwijfeld de druk die Aarhus thuis met zich meebrengt. Met Juan Carlos Garrido kwam het na het debacle tegen Slask Wroclaw in 2013 nooit meer goed. Ivan Leko werd later razend populair in Brugge, maar de scheve schaats in Athene van zes jaar geleden zette de boel ook meteen onder hoogspanning: “Het bezorgt mij geen extra druk,” aldus Deila. “Ik heb het nog meegemaakt (bij Celtic, red.). Ik denk niet na over eventuele gevolgen. Als het straks niet lukt, is dat een teken dat we beter moeten doen. We weten dat het zwaar wordt en zullen álles moeten geven wat we nu op dit moment hebben.”

Volledig scherm De Cuyper en Odoi vandaag op de training. © BELGA

Aan de hondstrouwe fans zal het donderdagavond in ieder geval niet liggen. Temidden de verlofperiode beseft de achterban het belang van de heenwedstrijd tegen AGF - het Jan Breydelstadion zal met maar liefst 20.000 fans gevuld zijn. Aan de spelersgroep om een tandje bij te steken en het tweeluik meteen in een beslissende plooi te duwen. In de volgende ronde wacht hen met Dundalk FC de nummer vijf uit Ierland of met KA Akureyri de nummer zes uit IJsland. Matchen die meteen wél weer als ‘voorbereiding’ beschouwd kunnen worden.