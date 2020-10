Maxim Gullit, zoon van Ruud en achterneef van Johan Cruijff, maakt debuut voor AZ: “Heel trots op mezelf”

Maxim Gullit bleef de voorbij twee wedstrijden nog aan de bank gekluisterd, maar tegen het Kroatische Rijeka mocht de zoon van ex-Milan-speler Ruud Gullit dan toch z’n debuut in de hoofdmacht van AZ maken. “Geweldig, geweldig, geweldig. Ik was heel trots op mezelf, dat is wat er in me opkwam”, reageerde de jonge verdediger voor de camera’s van AZ. “Ik kon alleen maar lachen, dat straalde ik ook uit.” Of z'n vader fier zou zijn, wilde de interviewer weten. “Daar ben ik wel van overtuigd.”