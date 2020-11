Matig Antwerp op eigen veld verrassend onderuit tegen LASK, drie ploegen delen nu leiding in groep

Europa LeagueAntwerp heeft voor het eerst verloren in deze Europa League. De ‘Great Old’ deed dat verrassend tegen LASK Linz - het werd 0-1. Antwerp moet de Oostenrijkers én Tottenham daardoor naast zich dulden in de stand.

Leko kon achterin nog niet rekenen op Gélin. Hongla nam de plek van de Fransman in en de Kameroener moest vooral ook verdedigen. De Oostenrijkers begonnen fluks en zetten hoog druk. Dat resulteerde in kansen voor Gruber en Wiesinger, maar Butez moest geen mirakels verrichten. Antwerp kon daar weinig tegenover stellen. De beste kans was nog voor Verstraete, maar de middenvelder kreeg z’n schot niet tussen de palen.

Antwerp kwam wel goed uit de kleedkamer. Refaelov haalde de achterlijn, LASK antwoordde via Michorl. Er kwamen meer ruimtes en ‘t waren de bezoekers die daarvan profiteerden. De bedrijvige Michorl ontsnapte bij De Laet en schotelde de ingevallen Eggestein de 0-1 voor. Antwerp probeerde te reageren, maar had het moeilijk om tot echt gevaar te komen. Ook nadat Holland z’n tweede geel had gepakt lukte dat eigenlijk niet. LASK hield stand en won nu net als Antwerp en Tottenham twee keer. Ludogorets heeft nog geen punten verzameld.

Linz-coach verrast door speelwijze Antwerp: “Opeens gaan ze met lange ballen spelen”

Dominik Thalhammer, de coach van LASK Linz, toonde zich achteraf op de persconferentie tevreden over het spel van zijn team. “Onze mentaliteit was uitstekend”, liet hij optekenen. “Het was niet makkelijk met tien man na de rode kaart voor James Holland even voorbij het uur. Ik denk dat dit een verdiende zege was. We hadden het spel bijna de hele wedstrijd onder controle.”

“We waren verrast door manier van spelen van Antwerp. Ze speelden vandaag opeens met veel lange ballen. Dat is anders niet hun gewoonte. Het maakte voor ons niet uit. Onze verdediging speelde zeer consequent. De mentaliteit was ook uitstekend. We hebben goed naar voren verdedigd, zoals we dat altijd doen, en Antwerp op die manier opgevangen.”

Linz komt door de overwinning naast Antwerp en Tottenham op de eerste plaats in groep J met zes punten. Thalhammer zag dat zijn team een goede kans heeft op Europese overwintering. “We moeten ons spel over drie weken tijdens de thuiswedstrijd tegen Antwerp verderzetten. Bij een overwinning dan staan we er goed voor om ons te kwalificeren. We geloven erin.”

