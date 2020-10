Matchwinnaar Refaelov: “Heel België mag trots zijn op ons”

“Ons wedstrijdplan werkte. Het beste bewijs daarvan: we hadden zowel voor als na de rust kansen op meer goals. Onze pressing zat goed, met hoge druk over het hele veld, we gingen zonder schrik in de duels, vonden de ruimte tussen de linies. (lacht) Ik ga niet al onze tactische geheimen prijsgeven, maar we hebben ze duidelijk in de problemen gebracht. Iedereen speelde als een echte ‘warrior’. Elf krijgers. De coach mag blij zijn, Antwerp mag trots zijn. Zoals het hele land. Want op dit platform vertegenwoordig je niet alleen de stad Antwerpen, maar toch ook heel België.”

Of dit het hoogtepunt uit zijn carrière was? (twijfelt) “Ik heb toch nog wel enkele speciale dingen gedaan. Maar in Europa, tegen zo’n sterke ploeg de winner kunnen maken... dat is héél mooi. (lacht opnieuw) Ik ben er nog maar 34 hé. Ik heb nog wel enkele jaren in me. Deze erg zware periode van veel matchen hebben we vooral prima voorbereid. Met de laatste weken veel korte maar intense trainingen. Deze zege geeft ons extra ademruimte in de poule, maar er zijn nog altijd vier matchen te spelen. Gelukkig hebben we voldoende ervaring in de ploeg. De jongens met wat jaren op de teller zullen iedereen wel met de voeten op de grond houden.”