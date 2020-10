Machteloos AA Gent beleeft pijnlijke avond tegen Hoffenheim en blijft puntloos in Europa League

Europa League Antwerp treft Tottenham van Mourinho in Europa League, mooie affiches voor Standard. AA Gent speelt tegen Hoffenheim

2 oktober Onze Belgische clubs kennen hun tegenstanders in de Europa League. Met Tottenham ontmoet Antwerp een absolute topper. Ook Ludogorets en LASK zitten in groep J. AA Gent neemt het in groep L op tegen Rode Ster, Hoffenheim en Liberec. Standard krijgt in groep D leuke affiches tegen Benfica en Rangers. De andere opponent voor de Rouches is Charleroi-killer Lech Poznan.