LIVE. Tottenham en Antwerp rusten bij 0-0 na goeie eerste helft, doelman Beiranvand geeft visitekaartje af

Europa League Maxim Gullit, zoon van Ruud en achterneef van Johan Cruijff, maakt debuut voor AZ: “Heel trots op mezelf”

30 oktober Opvallende invaller gisteren in de Europa League tijdens de wedstrijd tussen AZ Alkmaar en HNK Rijeka: Maxim Gullit. Die naam doet terecht een belletje rinkelen, want hij is de zoon van voormalig topvoetballer Ruud Gullit. Ook langs moeders kant heeft de 19-jarige de genen mee, want zij luistert naar de naam Estelle Cruijff - het nichtje van legende Johan Cruijff.