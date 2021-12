LIVE. Storck brengt aanvallende ploeg aan de aftrap, Genk moét winnen van Rapid Wenen als het wil doorstoten

Europa League De Condé en Van den Brom zien mogelijkhe­den na haalbare loting voor Genk: “Overwinte­ren is de ambitie”

Racing Genk kent zijn tegenstanders in de poulefase van de Europa League. De vicekampioen en bekerwinnaar gaat in een poule met Dinamo Zagreb, West Ham United en Rapid Wien vol voor de kwalificatie. “Die ambitie moeten we uitspreken.”

27 augustus