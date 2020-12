LIVE. Standard en Benfica rusten bij 1-1, Everton wiste al snel openingsgoal van Raskin uit

Antwerp Ampomah blijft op zijn hoede na eerdere besmetting: "Je moét dit serieus nemen"

4 november 'Tudo passa' (Portugees voor 'Alles gaat voorbij'): in het voorbije jaar keek Nana Ampomah (24) vaker dan ooit naar de spreuk die hij op zijn linkerarm liet tatoeëren. Ampomahs transfer van Beveren naar Düsseldorf bracht immers niet wat hij er van verwachtte. Nu wil de winger zich herlanceren bij Antwerp. "Als we het hard genoeg willen, kunnen we kampioen worden."