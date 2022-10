LIVE. Pech voor Union op slag van rust: Boniface ziet heerlijke 0-1 op de lat uit elkaar spatten

EUROPA LEAGUE “Ik ben een kind van Malmö, het is mijn club”: Union ontvangt de ex van Zlatan Ibrahimo­vic

“Ik ben een kind van Malmö, het is mijn club.” Als Ibrahimovic over Malmö spreekt, roept dat diepe emoties op over zijn lastige jeugd in een migrantenwijk en zijn doorbraak als jonge prof. Met Malmö zakt de ex van ‘Ibra’ af naar Union, want Zlatan krenkte zijn lief ook zwaar.

15 september