LIVE. Odjidja en Depoitre voor het eerst dit seizoen aan de aftrap bij AA Gent, dat flink aan de bak moet tegen Omonia

Antwerp Ant­werp-coach Priske is duidelijk daags voor levensbe­lang­rijk duel tegen Fenerbahçe: “We kunnen nu enkel tevreden zijn met een overwin­ning”

Na de bekeruitschakeling tegen Westerlo en de slappe prestatie tegen Cercle Brugge zou Antwerp in de Europese match van donderdag tegen Fenerbahçe wat ons betreft nog wel eens een statement mogen maken. Al voelt Antwerps trainer Brian Priske niet per se die noodzaak. “Tegen Cercle speelden we slecht, maar er was wel inzet en mentaliteit. Bovendien hebben we in de voorbije maanden al meermaals mooi voetbal gebracht.”

3 november