LIVE. Manchester United aan de rust in vieze papieren na sterke start

Europa League Vormer wéér belangrijk in 50ste Europese match voor Club: “Denk wel dat we een tik hebben uitgedeeld”

18 februari “Ik denk wel dat we een tik hebben uitgedeeld”, trapte Club-aanvoerder Ruud Vormer na het 1-1-gelijkspel in Kiev een open deur open. “Het waren heel moeilijke omstandigheden. ‘t Was superkoud, er stond ook nog een aardig windje... We zijn blij met die 1-1, ik hoop dat we het thuis gaan afmaken. In de eerste helft vond ik dat we meer de diepte moesten zoeken, meer de ruimtes inlopen. Daar kunnen we ze volgende week nog pijn doen. Die 1-0, die die gast fantastisch binnen schiet, was een domper, maar dan zie je dat het goed zit bij ons. En je weet ook dat er op stilstaande fases kansen gaan komen.”