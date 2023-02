LIVE MAN UNITED-BARCELONA. Lewandowski zet Barça vanop de stip op voorsprong

Union INTERVIEW. Loïc Lapoussin, stille rasvoetbal­ler van Union, over moeilijk parcours naar de top en jeugd in Parijse banlieue: “Mbappé is niet mijn voorbeeld”

Noem hem de stille rasvoetballer van Union: Loïc Lapoussin is zelden dé absolute uitblinker, maar speelde al erg sterk in de Europese duels. Zijn parcours naar de top was niet evident: papa jong verloren, opgegroeid in een Parijse banlieue, opleidingscentra moesten hem niet hebben: “Veel jongens zouden gestopt zijn met voetbal, ik niet.”