LIVE MAN UNITED-BARCELONA. 1-1! Fred brengt United langszij

Van een Braziliaan­se dribbel­kont over een wereldkam­pi­oen tot een fervent ‘Call of Du­ty’-ga­mer: dit zijn de elf van Benfica

Enzo Fernandez, daar hoeven ze bij Club Brugge niet meer naar om te kijken. De Argentijn vertrok tijdens de wintermercato voor liefst 121 miljoen euro naar Chelsea. Hij is er dus niet meer bij in de 1/8ste finales van de Champions League tegen Mignolet en co. Maar wie zijn dan wel de mannen om in de gaten te houden en wat moet u van hen weten? De elf van Benfica voorgesteld.