LIVE. Knokt Villarreal zich langs Arsenal naar Europa League-finale?

Club Brugge Mignolet vol vertrouwen naar Kiev: “Waarom zouden we onze doelstel­lin­gen aanpassen?”

17 februari Club Brugge is vanochtend op het vliegtuig naar Kiev gestapt. Met kopzorgen, want de aanloop naar de wedstrijd werd ernstig verstoord door coronaperikelen. Toch is het geloof in de goede afloop groot, niet in het minst bij doelman Simon Mignolet.