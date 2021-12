LIVE. Gooooooooal! 1-0 voor Gent, Bruno scoort via de paal

Antwerp Toch iémand die z’n debuut niet miste: veelbelo­ven­de invalbeurt van Radja Nainggolan

Geen cadeau, want het kalf was al half verdronken, maar Radja Nainggolan viel gisteravond uitstekend in bij Antwerp. Wat een kwaliteitsinjectie. Als dit zeventig procent is, zijn we benieuwd wat Il Ninja zal laten zien eens hij helemaal fit is.

20 augustus