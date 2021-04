LIVE. Dwingt Man United goede uitgangspositie af in Granada?

Club Brugge Na Genk en Cercle nu ook in Kiev: Mechele weer de reddende engel

18 februari 2021 is het jaar waarin Brandon Mechele een doelpuntenmaker werd. Na zijn knappe winning goal in de topper tegen Genk en de gelijkmaker in de derby tegen Cercle, was de centrale verdediger bij Dinamo Kiev opnieuw belangrijk. Dankzij zijn kopbal trekt Club met een uitstekende uitgangspositie naar de terugmatch volgende week in Brugge.