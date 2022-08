LIVE (do, 20u30). Hein Vanhaezebrouck: “Of ik Bezus wilde houden? Dan hadden we hem eerder voorstel gedaan”

Europa League Oude Club-bekende Carlos Bacca op zoek naar Europa Lea­gue-hat­trick (én Spaanse primeur)

Geen Belgen in de Europa Leaguefinale Villarreal - Man United, of misschien toch een ‘halve’. Carlos Bacca is als ex-speler van Club Brugge een oude bekende. De Colombiaan kan in zijn derde EL-finale zijn derde triomf vieren. Met een goal van Bacca? In dat geval lukt hij een Spaanse primeur.

26 mei