LIVE (do, 20u30). AA Gent, met aanwinst Hauge, traint laatste keer voor treffen met Omonia - Vanhaezebrouck: “Wordt niet gemakkelijk”

EUROPA LEAGUE. Druk op Clement nog wat groter na uitschake­ling Monaco, Pedri met héérlijke goal aan de basis van kwalifica­tie Barça

Het wordt nog wat warmer onder de stoel van Philippe Clement. AS Monaco is uitgeschakeld in de Europa League. Het kwam voor eigen publiek niet verder dan een gelijkspel tegen SC Braga. En daar mogen ze zich nog gelukkig mee prijzen. Nadat doelman Nübel in de fout ging, leek een inefficiënt Monaco af te stevenen op een pijnlijke nederlaag. In het absolute slot maakte Disasi er nog 1-1 van. Een schrale troost. De druk op Clement in het Prinsdom alleen maar groter. In de beker is Monaco ook al uitgeschakeld en onder onze landgenoot pakte het in de Ligue 1 slechts 12 op 27, met een achtste plaats in het klassement tot gevolg. Zondag volgt de topper tegen PSG...

17 maart