LIVE BARCELONA-MANCHESTER UNITED. Een kwartier voor tijd is alles te herdoen: Raphinha met de 2-2

Met Barcelona en Manchester United kijken twee grootmachten elkaar in de ogen. Normaal verwacht je deze affiche in de knock-outfase van de Champions League, maar beide ploegen werden uitgeschakeld in de groepsfase van het kampioenenbal en werden zo veroordeeld tot de Europa League. Voorlopig staat het in een aangename wedstrijd 2-2.