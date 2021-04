LIVE. Arsenal met 10, slepen ze alsnog haalbare uitgangspositie uit de brand tegen Villarreal?

Europa League Vercaute­ren kruipt met gehavend Antwerp in underdo­grol: “Weten dat het heel lastig wordt”

17 februari Antwerp-coach Frank Vercauteren blikte woensdag, een dag voor de heenwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League in het eigen Bosuilstadion tegen de Rangers, met veel respect voor de tegenstander vooruit. “We zijn ons bewust van de moeilijkheid van het duel van morgen”, zei Vercauteren. “We weten dat het heel lastig zal worden, maar we starten met een positieve instelling.”