LIVE. Antwerp begint kwiek met bal op de lat en goeie kopstoot van Gerkens

Europa League De speciale kantjes van The Special One: in het spoor van José Mourinho naar de Bosuil

29 oktober Hij speelt verstoppertje in Antwerpen, maar rekent straks op de steun van ‘deus’. Misschien ook die van Dieu. U krijgt het niet op het scherm te zien, maar in de aanloop naar een wedstrijd durft José Mourinho weleens de kracht van een Opperwezen aan te roepen. Maak kennis met de speciale kant van ‘The Special One’: de trainer en mens zoals u hem nog niet kende. Van Brad Pitt is hij geen fan. “Wat een w*****!”