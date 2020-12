LIVE. Aangenaam begin: Bale kopt naast, voorzet Lukaku in extremis afgeblokt

Antwerp Ervarings­des­kun­di­ge Marc Degryse brengt hulde aan ‘veteraan’ Refaelov: "Het strafste is dat hij maar blíjft terugvech­ten”

30 oktober Lior Refaelov legde op z’n 34ste Tottenham over de knie. Uiterst zeldzaam zijn ze nochtans, de nummers tien die in de winter van hun carrière nog top zijn. Onze analist Marc Degryse stond twintig jaar geleden in dezelfde schoenen. “Het strafste is dat Rafa maar blíjft terugvechten.”