LIVE (21u). Wat kan zwalpend AA Gent tegen Slovan Liberec?

Europa League Koen Casteels kan met Wolfsburg niet stunten in Oekraïne, Kopenhagen stoot door in Europa Lea­gue

5 augustus Wolfsburg heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. In de terugwedstrijd van de achtste finales verloor Wolfsburg in de Oekraïense hoofdstad Kiev met 3-0 van Shakhtar Donetsk, dat de heenwedstrijd in Duitsland voor de coronacrisis al met 1-2 gewonnen had.