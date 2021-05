LIVE (21u). Villarreal of Manchester United, wie wint de Europa League?

Europa League Waarom Racing Genk hoopt dat Manchester United vanavond de Europa League wint

7:11 In Genk supporteren ze vanavond voor Manchester United in de finale van de Europa League tegen Villarreal. Als de Engelse club wint, dan schuift AS Monaco meteen door naar de poules van de Champions League en krijgt Genk het statuut van reekshoofd in de derde CL-voorronde. De mogelijke tegenstanders zijn dan PSV, Spartak Moskou, Galatasaray en Rapid Wenen, Sparta Praag of Midtjylland.