LIVE (21u). Pakt Leicester thuis tegen AEK Athene ook de groepswinst?

Europa League Napoli wint met invaller Mertens van Real Sociedad, Jonathan David nog wat meer antiheld in Rijsel

29 oktober Napoli heeft op de tweede speeldag van de Europa League met 0-1 gewonnen bij Real Sociedad. Dries Mertens viel in voor de Italianen, Adnan Januzaj bleef op de bank bij de Spanjaarden. Matteo Politano (56') maakte in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd in San Sebastian. Mertens kwam vijf minuten later invallen, maar kon de voorsprong niet verder uitdiepen. Gewezen Zebra Victor Osimhen werd in het slot nog uitgesloten bij Napels met zijn tweede gele kaart. AZ is leider met zes punten in groep F, na een 4-1 zege tegen Rijeka. Vorige week stuntten de Alkmaarders nog in Napoli (0-1). Napoli en Real Sociedad hebben allebei drie punten.