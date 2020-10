LIVE (18u55). Recht AA Gent tegen Hoffenheim de rug?

Voetbal UEFA bevestigt: de huidige rangschik­king bepaalt verdeling van de Europese tickets

23 april De UEFA hoopt nog steeds dat de hoogste voetbalafdelingen in Europa, als de coronacrisis de komende weken gaat liggen, op een normale manier kunnen hervatten en aflopen. Dat heeft de Europese voetbalfederatie donderdag gemeld. Als een competitieheropstart om gegronde redenen toch niet mogelijk is, wil de UEFA dat de bewuste nationale bonden hun Europese tickets voor volgend seizoen verdelen op basis van “sportieve verdienste” van de afgelopen jaargang. Het voorstel van de Belgische voetbalbond om de competitie 2019-2020 per direct stop te zetten, werd officieel goedgekeurd.