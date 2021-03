LIVE (18u55). Manchester United krijgt AC Milan over de vloer. Krijgen we spektakel?

Europa League REACTIES. Vercaute­ren: “Eigenaar­di­ge match, er zat zoveel meer in” - Gerrard: “Het kan nog voor Antwerp”

19 februari Frank Vercauteren toonde zich na afloop van de 3-4 nederlaag van Antwerp tegen de Rangers teleurgesteld. De Antwerp-coach had geen spektakelwedstrijd verwacht en zag vooral in verdedigend opzicht veel individuele en collectieve fouten bij zijn team. “Het was een eigenaardige wedstrijd. We verliezen hier niet van een team dat veel beter is dan ons”, liet hij optekenen.