LIVE (18u55). Kan Januzaj zich tonen tegen ex-club Manchester United?

Europa League Beide teams tevreden met gelijkspel: Napoli kroont zich tot groepswin­naar, ook Real Sociedad stoot door

10 december Napoli en Real Sociedad deelden de punten in de eerste officiële match in het ‘Stadio Diego Armando Maradona’: 1-1. Dries Mertens en co kroonden zich tot groepswinnaar, Adnan Januzaj en zijn ploegmakkers gaan eveneens door naar de zestiende finales.