LIVE (18u55). Alderweireld trekt met Tottenham naar Oostenrijk

Europa League Mertens tegen Januzaj in 'Stadio Diego Armando Maradona'

10 december Naast Jan Vertonghen met Benfica op Standard, en Toby Alderweireld met Tottenham tegen Antwerp, komen vanavond nog een pak Belgen in actie in de Europa League. Twee daarvan staan tegenover elkaar: Dries Mertens ontvangt met Napoli het Real Sociedad van Adnan Januzaj in wat de eerste officiële wedstrijd in het 'Stadio Diego Armando Maradona' wordt, zoals bekend de nieuwe mythische naam van San Paolo in Napels.