LIVE (18u45). 18 jaar sinds laatste optreden moet Barcelona in Europa League aan de bak tegen Napoli - Mertens als valse 9 - Aubameyang 100% fit

Nochtans deed Barça - weliswaar in een ver verleden - al elf keer eerder mee aan de - toen nog - Uefa Cup. Het bereikte nog nooit de finale. Vier keer haalde het de halve eindstrijd, waarin het verloor van Liverpool (1975-1976), PSV (1977-1978), Bayern (1995-1996) en Liverpool (2000-2001). Opmerkelijk feitje: de vier ploegen die Barcelona uitschakelden, wonnen later ook het toernooi.

Deelname aan de Europa League is voor Barcelona ondertussen al 18 jaar geleden. In het seizoen 2003-2004 strandde het uiteindelijk in de vierde ronde tegen Celtic. Sindsdien overwinterde het altijd op het kampioenenbal, waar de Catalanen dit jaar in de groepsfase kansloos naar huis werden gestuurd: het maakte slechts twee doelpunten in zes wedstrijden. Opvallend trouwens: Xavi, huidig trainer van Barça, was erbij, toen tegen Celtic.