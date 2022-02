LIVE. 0-1 Napoli! Zielinski slaagt er in twee keer in om Ter Stegen te kloppen

Antwerp Antwerp start ook in Europa League met ambitie: “Champions League is makkelij­ker, qua tijdstip toch”

Overwinteren? Thuis winnen? Spelers in de vitrine zetten? Of is de campagne nu al geslaagd? Wij vroegen ons af wat Antwerp van deze Europa League-campagne verwacht. Bestuur, speler en coach zijn unaniem: “We willen veel punten pakken.”

15 september