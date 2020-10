Leko vindt niet dat hij Mourinho klopte, maar hij zag hem wel vier keer wisselen tijdens rust: “Heeft Jose dat al ooit moeten doen?”

Alsof hij net Moeskroen had geklopt, zo ingetogen en nederig sprak Ivan Leko in het Zoom-interview na de 1-0-winst tegen de Spurs. Maar in het hoofd moet de Antwerpcoach duizend vreugdesprongetjes tegelijk aan het maken zijn geweest. “Het is opvallend hoe kalm iedereen is. Ik denk niet dat ik noch de spelers de draagwijdte van deze zege beseffen. Waarschijnlijk zal dat gevoel ons pas veel later overvallen. Ik ben nu vooral blij met de manier waarop de spelers onze boodschap van de voorbije dagen opgepikt hebben. Dat voetbal een spel van elf tegen elf is, waarin wij vertrouwen moesten hebben in onszelf. Dat we het een kandidaat op de titel in de Premier League en de eindzege in de Europa League moeilijk konden maken. Onze optiek was de match voor te bereiden zoals elke andere.”

Quote Alleen als ik nog heel hard werk, zal ik op een dag misschien ooit in de buurt komen van de Europese topcoach die Mourinho is Ivan Leko

“Als je dan ziet dat we niet alleen winnen, maar ook nog eens de manier waarop... We waren dichter bij 2-0 of zelfs 3-0 dan zij bij de 1-1. Dit was dik verdiend. Vier wissels heeft Mourinho doorgevoerd tijdens de pauze. Heeft hij dat al één keer in zijn carrière moeten doen? Vooral het geloof in eigen kunnen dat we vanavond getoond hebben, maakt me trots. Grote verhalen wil ik hier niet van maken. Laat die maar voor de pers. Wij hebben hier louter getoond dat in het voetbal de grootste niet altijd wint. Of dit me verrast heeft? (aarzelt) Lastige vraag. Als ik nu zeg van niet, lijkt dat alsof ik arrogant ben. Ik herhaal: we wisten dat we vertrouwen mochten hebben, we kunnen goed voetballen. Dat hebben we al geregeld getoond dit seizoen. Tegen Club in de bekerfinale, tegen Genk, Charleroi, Beerschot. Maar nu doe je dit natuurlijk tegen jongens als Kane, Son, Bale en Lloris. Dan is de perceptie anders.”

Of de zege tegen Mourinho dan niet ook een beetje een persoonlijke triomf was voor Leko? “Kijk, je kan je niet inbeelden hoe blij ik nu ben. Maar ik heb Mourinho niet geklopt, Antwerp heeft wel Tottenham geklopt. Ik ben vooral dankbaar dat ik het tegen een ploeg van Mourinho mocht opnemen, dat ik hem in de ogen mocht kijken. Iemand die het voetbal in de 21ste eeuw veranderd heeft. Die getoond heeft dat de kleintjes van de groten kunnen winnen. Die resultaatgericht kan denken. Die het maximum uit een speler kan halen. Een hele generatie van coaches, waartoe ik behoor, heeft geleerd van Jose. Alleen als ik nog heel hard werk, zal ik op een dag misschien ooit in de buurt komen van de Europese topcoach die hij is.”

