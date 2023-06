KIJK. Kapitein Fiorentina bekogeld door West Ham-fans, die eerder in Praag aangevallen werden: de donkere kant van de Conference League-finale

‘Hammer Time’ gisteravond in Praag . Zo'n 20.000 fans van West Ham waren erbij, om de club hun eerste Europese finale in 47 jaar ook te zien winnen - al dan niet in de Fortuna Arena. De supporters in het stadion beleefden de tijd van hun leven, maar een deel liet zich op het halfuur ook negatief opmerken door Fiorentina-kapitein Biraghi tot bloedens toe te bekogelen. Eerder op de dag was het ook al tot incidenten gekomen in de binnenstad.

Net als vorig jaar koos de UEFA ervoor om de finale van de Conference League in een piepklein stadion af te werken. Slechts 5.780 tickets kregen de twee clubs tot hun beschikking in de 20.000 zitjes tellende Fortuna Arena. Op de zwarte markt gingen op de dag van de wedstrijd nog tickets voor meer dan 1.000 euro van de hand. Maar vooral de fans van West Ham wilden erbij zijn omwille van het historische karakter van de Europese finale, ook al was het dan ‘maar’ de Conference League. In combinatie met het mooie weer, leidde dat tot een feeststemming in en rond de Oude Stad, de bekendste wijk van Praag.

Volledig scherm © REUTERS

Ook Chris ‘Knollsy’ Knoll, de 58-jarige die tijdens de halve finale in Alkmaar nog quasi eigenhandig verhinderde dat hooligans van AZ zich een weg konden banen richting de zittribune met daarop de spelersfamilies. “Ik ben een emotioneel man die het hart op de juiste plaats heeft”, sprak ‘Knollsy’, het oog niet langer blauw, in Praag. “Ik hou van mijn familie, ik hou van mijn kinderen, ik hou van West Ham, ik hou van mijn maten. Het betekent alles voor mij om hier te zijn. Ik hoop dat er geen rellen uitbreken, of ik ga opnieuw moeten ingrijpen!”

Volledig scherm 'Knollsy' houdt de AZ-fans op afstand in Alkmaar. © Twitter

Maar gevochten werd er toch. Zo vielen in het zwart geklede ultra’s van Fiorentina een pub met nietsvermoedende West Ham-fans aan. Zestien Italianen werden opgepakt. (lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

En tijdens de wedstrijd, even na het halfuur, lieten enkele Engelse supporters zich van de allerslechtste kant zien. Toen Cristiano Biraghi voor de fans van West Ham een corner wou trappen, werd de verdediger bekogeld met allerlei voorwerpen. Een ware regen aan munten, wegwerp e-sigaretten en plastieken bekers. De kapitein reageerde door even cynisch te applaudisseren, maar moest snel vaststellen dat waarschijnlijk een beker een lelijke snee had gemaakt in het hoofd. Het bloed gutste er even uit en pas na een minutenlange behandeling, kon Biraghi met een hoofdband verder.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP

Voor Fiorentina en Biraghi werd de avond nog bijzonder sneu. Het was net de kapitein die het buitenspel ophief, waardoor Jarrod Bowen in de blessuretijd de beslissende 1-2 kon scoren. De West Ham-fans in en rond het stadion, beleefden daarentegen een avond om nooit meer te vergeten.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Photo News