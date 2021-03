José Mourinho hekelt attitude van zijn team en... feliciteert spelers Dinamo Zagreb in kleedkamer

Een verrassing van formaat, daar in Zagreb. Tottenham trok met een comfortabele 2-0 naar Kroatië en José Mourinho stuurde voor de return in de achtste finales van de Europa League ook Harry Kane, Deli Alli en Lucas Moura de wei in. Niemand die dus een stunt had verwacht. Toch kwam hij er, na een hattrick van Mislav Orsic. Toby Alderweireld keek met lede ogen toe vanop de bank, net als José Mourinho. Achteraf op de persconferentie was de T1 van de Spurs immens ontgoocheld in z’n spelers.