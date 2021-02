Interim-coach Rik De Mil tevreden, maar ook nuchter: “We zijn er nog lang niet”

Europa League“Een goed gevoel”, houdt Club Brugge volgens interim-trainer Rik De Mil over aan het gelijkspel in Kiev. “Deze groep is heel professioneel met de omstandigheden omgegaan.”

‘t Was door de coronazorgen allesbehalve een makkelijke week voor Club. Maar op het veld in Oekraïne viel daar weinig van te merken. Dat zag De Mil ook. “Uiteraard zijn we tevreden met dit resultaat”, sprak hij in Oekraïne voor de microfoon van rechtenhouder Sporza. “De situatie was niet eenvoudig. Door de coronaperikelen, maar ook door het weer.” De gevoelstemperatuur tijdens de match was ongeveer -16 graden.

Maar veel trokken Vormer en co zich daar niet van aan. “De mentaliteit in deze groep is uitzonderlijk goed”, zei De Mil daarover. “We hebben heel professioneel gewerkt. De spelers hebben hun focus behouden en de taken goed uitgevoerd.”

Dat zag ook Philippe Clement van thuis. “Er is contact met hem geweest tijdens de rust. Voor de rest wist iedereen goed wat er verwacht werd. Dat was geen enkel probleem. Tijdens de rust heeft de coach de groep wel toegesproken, maar voor de rest is niet echt overleg geweest.”

Echt nodig was dat ook niet. “We wisten dat we fysiek beter zouden zijn dan de teganstander. En die uitgoal is uiteraard belangrijk. Voor mij persoonlijk was dit uiteraard ook een speciale avond - ik zou liegen als ik dat zou ontkennen. Het resultaat geeft ons een goed gevoel, maar we zijn er tegelijk nog lang niet.”

