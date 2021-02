In de schaduw van Tottenham, Man United en AC Milan: deze 5 ploegen kunnen hoge ogen gooien in de Europa League

Europa LeagueDit jaar geen Sevilla in de knock-outfase van de Europa League, dus is het uitkijken naar andere favorieten. Engeland vaardigt nog Tottenham, Manchester United, Leicester City én Arsenal af. Italië stelt daar onder andere AC Milan en Napoli tegenover. Maar daar stop het niet. Ook deze schaduwfavorieten kunnen wel eens ver doorstoten.

Lille OSC

De verrassende leider in de Franse Ligue 1 heeft vanavond nog iets recht te zetten tegen Ajax. Vorig seizoen verloren ze twee keer tegen de Amsterdammers in de groepsfase van de Champions League, met 0-2 en 3-0. ‘Les Dogues' eindigden toen allerlaatste met één schamel puntje in een poule met ook nog Chelsea en Valencia. Trainer Christophe Galtier maakt zich wel sterk dat zijn team lessen trok uit die nederlagen, die bij deze dubbele confrontatie van pas zullen komen.

Maar dit seizoen liggen de kaarten beter. Lille doet het goed in eigen land, waar het nu al enkele weken aan de leiding staat. Een sterke defensieve organisatie wordt steeds beter aangevuld met de creativiteit van Renato Sanches en de efficiëntie van ex-Gent-speler Jonathan David. Bovendien moet Ajax het zonder doelman Onana en spits Haller stellen.

Als Lille doorstoot in Europa zal het echter zaak worden om dat te combineren met een mogelijke titelstrijd. Al hebben ze op beide fronten niets te verliezen, maar veel te winnen.

Volledig scherm Jonathan David. © Photo News

Real Sociedad

In december deelden ze nog de eerste plaats in La Liga met Atlético Madrid, nu is de Baskische club afgegleden naar de vijfde plaats. De goede resultaten van het seizoensbegin waren vooral gestoeld op een ijzersterke defensie. Na 13 speeldagen had Real Sociedad nog maar zes doelpunten moeten incasseren. Maar ook in offensief opzicht is er met David Silva, Mikel Oyarzabal en onze landgenoot Adnan Januzaj weelde.

Als Real Sociedad de goede vorm van het seizoensbegin terugvindt, zijn ze tot mooie dingen in staat. Al moeten ze dat niveau wel al meteen aan de dag leggen. In de eerste knock-outronde wacht met Manchester United al een favoriet voor de eindwinst. Voor de heenwedstrijd van vanavond wijken de clubs wegens reisrestricties uit naar het stadion van Juventus in Turijn.

Volledig scherm Adnan Januzaj. © BELGAIMAGE

Bayer Leverkusen

Net als Real Sociedad zakte ook Bayer Leverkusen dit seizoen van de koppositie naar de vijfde stek. Die terugval temperde de Europese ambities van de spelersgroep echter niet. En met reden, Leverkusen bereikte vorig jaar al de kwartfinale van de Europa League en scoorde dit seizoen met 21 stuks de meest doelpunten in de groepsfase. Nieuwe aanwinst Fosu-Mensah droomde alvast openlijk van de trofee de lucht in te mogen steken dit jaar.

Voor de Duitse media is het duidelijk: de Europa League is een duidelijk doel voor Bayer Leverkusen. Al wil trainer Peter Bosz dat niet met zo veel woorden bevestigen. Met Young Boys Bern kregen ze alvast een gunstige loting voorgeschoteld.

Volledig scherm Nieuwkomer Timothy Fosu-Mensah wil meteen de Europa League winnen met Leverkusen. © Photo News

Red Bull Salzburg

De Red Bull-club moet het dit seizoen zonder straat voorsprong stellen in de eigen Oostenrijkse competitie. Van een peloton achtervolgers is Rapid Wien nog de laatste overblijver, op drie punten. Drie jaar geleden strandde Salzburg al eens op een zucht van de finale. Hoewel ze dus niet over grote namen beschikken, kunnen ze dus wel verrassend uit de hoek komen. Vraag dat maar aan Club Brugge en KRC Genk, die er de voorbije jaren allebei stevig de boot ingingen.

Een Erling Haaland heeft Salzburg niet meer, maar een opvolger wel. Met Patson Daka beschikken ze opnieuw over een doelpuntenmachine. In alle competities scoorde de Zambiaan al 20 keer in 23 wedstrijden. Interesse vanuit heel Europa is al gewekt, en kan alleen nog maar aangewakkerd worden in de Europa League.

Volledig scherm Patson Daka scoorde vorig seizoen ook al in de Champions League tegen Genk. © Photo News

SL Benfica

Europees voetbal kan een welgekomen afleiding zijn van malaise in eigen land. Zeker voor Benfica dit seizoen. De uittredende vice-kampioen kent namelijk een erg moeilijk seizoen in Portugal. Benfica bekleedt een vierde plaats in de Liga NOS, op 13 punten van leider en stadsgenoot Sporting Lissabon.

Dan vlotte het in Europa beter. Zonder al te veel problemen overleefde de club van Jan Vertonghen de groepsfase, waarin het won (3-0) en gelijk speelde (2-2) tegen Standard. Nu krijgt Benfica met Arsenal wel meteen een stevige tegenstander voor de kiezen. De verliezende finalist van 2013 en 2014 zal zijn wedstrijden niet in Lissabon en Londen afwerken, maar moet door het coronavirus uitwijken naar Rome en Athene.