IJzersterke ongeslagen reeks en Colombiaans goudhaantje: wat u moet weten over Antwerp-opponent Rangers

Europa LeagueAntwerp is bij deze gewaarschuwd: dit Rangers is zéér moeilijk te verslaan. Getuige daarvan hun straffe ongeslagen reeks. Lees hieronder wat u moet weten van de Europa League-tegenstander van de Great Old.

Het team van Liverpool-icoon Steven Gerrard is bezig aan een uitmuntend seizoen. Ze zijn nog steeds ongeslagen en hebben in de Schotse competitie liefst 13 punten voorsprong op Celtic, dat wel nog twee wedstrijden tegoed heeft. Rangers’ resultaten tot dusver dit seizoen, over alle competities heen: 23 zeges, vier gelijke spelen en nul nederlagen. In de competitie slikte Rangers amper vier tegengoals in zeventien wedstrijden. Alsjeblieft. Ga er maar aanstaan, Antwerp.

In de Europa League hield Rangers Benfica twee keer in bedwang en won het telkens van Standard en Lech Poznan. Het hoogtepunt in hun groepsfase? Zonder twijfel de wereldgoal van ex-Anderlechtspits Kemar Roofe, die vanop de middenlijn scoorde op Sclessin.

Wie de selectie verder afschuimt, merkt naast Roofe nog een opvallende naam op: Racing Genk-mislukking Ianis Hagi. Het Roemeense talent schippert tussen basis en bank. De grote ster is Alfredo Morelos is de grote ster. Gekocht in 2017 bij Helsinki voor 1,2 miljoen euro en nu 15 miljoen waard.

Stadion: Ibrox Stadium (50.947)

Trainer: Steven Gerrard (Eng)

Palmares: 54x kampioen van Schotland, 33x Beker van Schotland, 27x Schotse League Cup, 1x Europacup 2

Volledig scherm Alfredo Morelos hier in duel met Standard-verdediger Bokadi. © Photo News