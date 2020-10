IJzersterk Antwerp wint verdiend van bleek Tottenham en pakt zes op zes

Antwerp snuffelde aan de kooi van Lloris met enkele lage voorzetten van Juklerod en een kopbal van Gerkens, maar bij de eerste grote mogelijkheid was het meteen raak. Na een halfuur dwong Mbokani Davies in de fout en bediende dan de vrijstaande Refaelov, die de bal hard tegen de touwen ramde. De Great Old dook zo met een verdiende voorsprong de rust in.

Mbokani mist enorme kans

Mourinho gebruikte bij de rust vier van z’n vijf wissels, maar toch was het Antwerp dat meteen gevaarlijk was in de tweede helft. Refaelov had z’n tweede aan de voet, Sanchez kwam goed tussen. Tien minuten na de rust slaagde Mbokani erin om een bal van dichtbij over het doel van Lloris te tikken. Een enorme kans de nek omgewrongen. Ook Juklerod liet na om de voorsprong te verdubbelen. De Noor ging alleen op Lloris af, maar trapte hoog over.