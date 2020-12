Historische 0 op 18: AA Gent sluit dramatische groepsfase af met 4-1-nederlaag in Hoffenheim

De Europa League draaide uit op één groot fiasco voor AA Gent. De Buffalo’s zijn niet alleen het eerste Belgische team dat 0 op 18 pakt in de Europa League, het is ook de eerste ploeg die als reekshoofd de potten in ging en puntenloos finishte. Ook in Hoffenheim gingen de Buffalo’s glansloos onderuit. De Duitsers waren een maat te groot voor dit AA Gent, dat vorig jaar nog ging winnen bij een toen ongetwijfeld even sterk Wolfsburg. Al dient daar meteen aan toegevoegd dat de partij van vanavond ondergeschikt was aan het treffen met Standard, zondag in de Ghelamco Arena.

Volledig scherm © Photo News

Hein Vanhaezebrouck kondigde vooraf aan dat hij in Hoffenheim een aantal andere jongens aan het werk wou zien. Op Laurent Depoitre kon hij alvast niet rekenen, want ‘Lolo’ moest met een voetblessure verstek geven. Onderzoek moet in ons land uitmaken hoe erg het gesteld is met de Gentse spits. In vergelijking met de match in Oostende haalde HVH Bolat, Hanche-Olsen, Nurio, Botaka, Kums, Odjidja en Yaremchuk uit de ploeg. Roef, Arslanagic, Plastun, Castro-Montes, Dorsch, Bezus en Kleindienst mochten zich tonen aan hun nieuwe coach. Opmerkelijk was dat Plastun centraal speelde in de driemansdefensie en dat Ngadeu links werd geposteerd. Castro-Montes toonde dat hij op de rechterflank meer in zijn mars heeft dan Botaka, Dorsch liet zien dat hij de concurrentie op het middenveld aan kan, maar verder drong niemand zich echt op.

Volledig scherm © Photo News

Al vroeg in de wedstrijd ontsnapte Gent aan een strafschop, na een duidelijke overtreding van Arslanagic op Beier. De eerste echte kans was voor de Buffalo’s, maar Kleindienst miste zijn schot dicht bij het doel van Pentke. Roef pakte uit met een uitstekende save op een schot van Dabbur, maar op de daarop volgende hoekschop pakte Gent een doelpunt dat tekenend was voor het hele seizoen. Owusu kopte de bal tegen het hoofd van Beier aan, die scoorde zonder dat hij het wist. Brute pech, maar daar bleef het niet bij. Met een splijtende pass zette Geiger Skov alleen voor doel. Roef was kansloos, de 2-0 een feit.

Volledig scherm © AFP

Even na het halfuur reageerde Gent. Bezus zette Bukari alleen voor doel, maar Pentke redde. Een schot van Bezus werd in hoekschop gedevieerd, een kopbal van Kleindienst werd door Pentke uit de hoek gehaald. Gent kende wat pech bij de afwerking, maar het had ook wat efficiënter gemogen. Aan de overkant toonde Hoffenheim hoe het moest. Roef redde nog knap op een poging van Skov, maar een streep van Beier in de kruising kon hij enkel nog even met de vingertoppen beroeren.

De kelk moest alweer tot op de bodem leeg, want na een mooi uitgesponnen Duitse aanval kon Kramaric makkelijk de 4-0 binnen tikken. Het had nog erger gekund, want een lob van Dabbur strandde nog op de deklat. Nurio tekende in de slotfase nog de spreekwoordelijke eerredder aan, maar er wacht HVH na een eerste grondige evaluatie van zijn kern ook mentaal oplapwerk naar zondag toe.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.