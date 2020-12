Het steekt wat bij Mourinho dat Antwerp nog boven Tottenham staat : “Willen eerste eindigen”

“Ik hoop dat we goed genoeg zijn om de match te winnen, en als eerste te eindigen”, klonk het vanmiddag bij José M. Slaagt Tottenham er in, vermijdt het in de volgende ronde potentieel grote namen. Eerder liet Mourinho zich al ontvallen dat hij in de Europa League een gebrek aan motivatie bij sommige spelers ziet. “Er zijn jongens die vinden dat ze tegen Arsenal of Chelsea zouden moeten spelen, in plaats van tegen Antwerp of LASK. Dat ze zo denken in plaats van elke match professioneel te benaderen, vind ik niet kunnen, maar het is nu zo. Het zorgt dat er meer energie en focus gaat naar de Premier League. Al is het geen drama, we hebben voldoende gedaan om ons te kwalificeren voor de volgende ronde.”