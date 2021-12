Hein Vanhaezebrouck gaat roteren tegen Flora Tallinn: “We willen in schoonheid eindigen”

“Ons eerste doel was om de groepsfase te overleven, het tweede was groepswinst”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Die doelen hebben we al bereikt. Met dank aan Flora Tallinn, dat ons geholpen heeft door van Partizan Belgrado te winnen. Nu willen we proberen om in schoonheid te eindigen, met een thuisoverwinning. Ik vrees dat ik daarvoor niet op de hulp van Flora zal moeten rekenen, want ze zullen er vol voor gaan om de tweede plaats in de groep nog te bemachtigen.”

Ontgoocheling om gemiste landstitel

De Esten kunnen effectief nog tweede worden als zij winnen in Gent, Anorthosis hetzelfde doet bij Partizan én het betere doelsaldo van Flora tegenover de Cyprioten overeind blijft. “Ik verwacht dan ook geen uitloper, maar een stevige wedstrijd”, aldus Vanhaezebrouck. “Het is voor mij geen verrassing dat Tallinn al vijf punten heeft in deze Conference League. Ik heb voor onze eerste match tegen hen al gezegd dat we voor een heel moeilijke wedstrijd stonden. Ik heb niet gelogen, want we hadden het voor de rust moeilijk in Tallinn. Nadien verdienden we de overwinning, maar het was zeker geen makkelijke zege. Het heeft mij helemaal niet verbaasd dat ze Partizan geklopt hebben. Flora is een team met ervaring en met flink wat internationals. Ze zullen zich nog willen kwalificeren.”

Quote Kums is serieus verzwakt en heeft heel wat kilo’s verloren. Het is nu voor hem een kwestie van eerst een beetje aan te sterken. Hein Vanhaezebrouck

Flora verloor zondag de Estse landstitel in een rechtstreeks duel met FC Tallinn. Een 2-2-gelijkspel zorgde ervoor dat FC Tallinn op de slotdag met één punt meer dan Flora kampioen werd. “Ik denk dat ze daar erg ontgoocheld over zullen zijn”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar als ze zich hier nog Europees kunnen kwalificeren, zou dat de pijn van de verloren titel misschien wat kunnen verzachten. Ik hoor dat ze al sinds dinsdag hier zijn om deze match voor te bereiden.”

Volledig scherm © Photo News

Vanwege de vermoeidheid van een aantal basisspelers na vier wedstrijden in tien dagen én de komst van RC Genk aanstaande zondag, ziet het ernaar uit dat Vanhaezebrouck flink wat spelers rust wil gunnen. “De kans zit er inderdaad in dat een aantal andere jongens speelgelegenheid zal krijgen, maar we gaan er geen B-elftal van maken”, zegt Vanhaezebrouck. “We willen absoluut met een stevig elftal aan de aftrap komen en proberen om de drie punten te pakken. Een aantal spelers zal de kans krijgen om te tonen dat zij in staat zijn om ook voor een meerwaarde te zorgen, het is aan hen om ons te helpen om het verschil te maken. Ik weet dat het voor die jongens soms moeilijk is en dat er niet heel veel momenten zijn voor hen. Het is aan hen om tegen Tallinn wat meer te laten zien dan bij de vorige kansen die ze gekregen hebben.”

Nog geen Okumu

Dat zou op een goed veld moeten gebeuren. De nieuw aangelegde grasmat lag er nog bijzonder zwaar bij voor de thuiswedstrijd tegen Standard. “Maar we gaan deze keer geen last hebben van schuiven of natte plekken. De grasmat is droog en vast”, aldus Vanhaezebrouck. “We zitten ook in een positieve flow, na onze opeenvolgende overwinningen in de competitie en de beker. We willen in die flow blijven doorgaan.”

Vanhaezebrouck kan nagenoeg iedereen inzetten. Malede, Marreh en Hjulsager zijn Europees niet speelgerechtigd. Voor Okumu, die zaterdag aan het hoofd geblesseerd raakte in Leuven, komt de wedstrijd nog te vroeg. “Ik hoop dat we hem in het weekend kunnen recupereren”, zegt HVH. “Sven Kums zal er ook nog niet bij zijn na zijn buikgriep. Hij heeft vandaag voor het eerst een deel van de groepstraining meegemaakt, maar hij is serieus verzwakt en hij heeft heel wat kilo’s verloren. Het is nu voor hem een kwestie van eerst een beetje aan te sterken. Dan wordt het uitkijken of hij fit geraakt voor het weekend.”

Volledig scherm Sven Kums. © BELGA