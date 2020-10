Harry! Bale! Hugo! Toby! Son! Sterren van Tottenham luid toegejuicht bij vertrek naar de Bosuil

Europa League “Eens zien of die pruik wel echt is”: Banega en Conte gaan stevig in de clinch

22 augustus In de eerste helft van de Europa Leaguefinale kregen Inter-coach Antonio Conte en Sevilla-draaischijf Éver Banega het plots aan de stok. Conte toonde uitdrukkelijk dat hij het niet eens was met een beslissing van de referee, niet naar de zin van de Argentijnse middenvelder. De twee riepen heen en weer, tot Banega naar de zijlijn ging en volgens de Italiaanse media La Gazzetta dello Sport en Sky Sports Italia het volgende riep: ‘Laten we eens zien of die pruik van jou echt is.’ Conte was in alle staten, teammanager Lele Oriali moest alle zeilen bijzetten om de trainer te kalmeren. Toch riep die nog naar Banega: ‘Wacht maar tot het einde van de match.’