Haroun na 0-1-verlies tegen LASK: “Met iets meer scherpte hadden we zeker een punt kunnen pakken”

Na 6 op 6 - inclusief stuntzege tegen Tottenham - kon Antwerp al één voet in de 1/16de finales zetten door thuis van LASK te winnen, maar dat draaide dus anders uit. De Great Old kreeg een tegenstander uit Linz voor de voeten geworpen, waar het eigenlijk gedurende 93 minuten nooit echt greep op kreeg. Pieter Gerkens moest dat ook erkennen voor de camera van Sporza. “We wisten dat het heel moeilijk zou worden. Ongeveer in elke zone kwam het aan op man-tegen-man en dan moet je de duels winnen. Daar zijn we in het eerste halfuur niet in geslaagd. Later wonnen we er iets meer, maar scoren deden we niet. We waren niet echt verrast over wat LASK op de mat bracht, maar het verschil in deze wedstrijd is uiteindelijk dat zij scoren en wij niet. Al hadden wij ook wel wat meer moeten creëren, maar de laatste pass ontbrak vaak.”