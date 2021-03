Haalbare kaarten voor Arsenal en Manchester United, Ajax treft AS Roma in kwartfinales Europa League

De grote namen ontlopen elkaar voorlopig. Dat is de voornaamste conclusie na de loting voor de kwartfinales van de Europa League. De grootste affiche is Ajax-AS Roma. De Nederlanders wipten eerder in de knock-outfase Lille en Young Boys. Roma nam de maat van Braga en Shakhtar Donetsk.

In de halve finales neemt Ajax of Roma het op tegen Manchester United of Granada. Arsenal of Slavia Praag treft dan weer Dinamo Zagreb of Villarreal.