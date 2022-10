Gustaf Nilsson na Europese heldenrol voor Union: “Geweldig om het team met twee goals te helpen”

Nilsson had zich sinds zijn komst bij Union nog niet echt kunnen onderscheiden. Eind juli arriveerde hij bij Union, maar op een van zijn eerste trainingen blesseerde hij zich al en was een tijdlang buiten strijd. De laatste weken kon hij op enkele korte invalbeurten rekenen, net zoals op Braga. Maar nu bewees de boomlange spits (1m96) dat hij ook een neus heeft voor de goal. “Hoe ik mezelf als spits zou omschrijven? Dat kan ikzelf niet zo zeggen. Maar ik hou ervan in de zestienmeter op te duiken en te scoren”, grijnsde hij in een eerste reactie op Play 5.

Karel Geraerts was na de comeback van Union in de slotfase uiteraard een gelukkige trainer: “Mijn spelers hebben er de hele wedstrijd in geloofd. We kwamen op achterstand door een ongelukkig moment waarin we als ploeg even niet goed stonden en de concentratie weg was. Maar daarna bleven we cool met vele kansen die we jammer genoeg niet konden afmaken. Maar Braga was ook wat gestopt met voetballen, mogelijk door onze druk die we zetten. We verdienen het deze wedstrijd op het einde te winnen.”