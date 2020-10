Great Old heeft het grootste respect, maar ook grote ambities: “Alleen winnen is goed”

Doe de marktwaarde van Tottenham (740 miljoen) gedeeld door veertien, en je hebt die van Antwerp (53 miljoen). Harry Kane of Heung-min Son vertegenwoordigen op hun eentje meer kapitaal dan heel Royal Antwerp FC. Om maar te zeggen wat een voetbalreus vanavond op bezoek komt in Deurne Noord. Om maar te zeggen voor wat een examen Ivan Leko en co vanavond staan. Want laat ons eerlijk zijn, Ludogorets, dat was een veredelde caféploeg, niet?